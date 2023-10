L'allenatore Ezio Capuano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il grande inizio in campionato della Fiorentina e non solo:

"Nella Fiorentina si vede un lavoro profondo della società, ma credo che la squadra di Italiano sia la migliore per il calcio espresso in Italia. La Fiorentina va in campo a prescindere dall'avversario. Italiano ha pure dimostrato di avere una rosa importante e a Napoli il suo coraggio è stato premiato".

Poi su Fabiano Parisi: "Ora è uno dei prospetti più importanti nel suo ruolo, è un giocatore con una qualità senza limiti. Quando ho investito su di lui e ho convinto il mio amico Corsi a prenderlo ci avevamo visto bene. Ha migliorato tantissimo la fase difensiva, lui nasce con una frequenza di passo impressionante".