Si allena a parte un centrocampista del Napoli. Ma Conte potrà contare su di lui contro la Fiorentina

Tra i big match che attendono la Fiorentina a cavallo dell'inizio del 2025, c'è proprio la prima gara dell'anno nuovo, al ‘Franchi’ contro il Napoli. Il tecnico azzurro Antonio Conte potrebbe dover rinunciare al centrocampista André-Frank Zambo Anguissa nella prossima gara, contro il Genoa, ma il recupero per la trasferta a Firenze è praticamente annunciato.

Napoli, centrocampista in dubbio… ma non per la Fiorentina

Come riportato da Calcionapoli24.it, il camerunense si è allenato a parte e le sue condizioni non sono al top. Ma si tratta di uno stato influenzale, che potrebbe tenerlo fuori al massimo per la trasferta al ‘Ferraris’ questo sabato.