La gemma del prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia porta alla memoria un ex viola: "Ha le movenze di Amauri"

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha commentato la prestazione di Joshua Zirkzee al termine del match tra Inter e Bologna, facendo un paragone molto particolare:

"Per come si muove in campo, come movenze, mi ricorda Amauri, anche se per tasso tecnico e visione di gioco assomiglia di più a Ibrahimovic: potenzialmente può spaziare ad altissimo livello Zirkzee".

Assoluto co-protagonista della vittoria sull'Inter in Coppa Italia, con due assist al bacio (il primo di tacco al volo e il secondo dopo un tunnel in corsa), l'attaccante olandese tornerà al Franchi a inizio gennaio per affrontare la Fiorentina. E dopo la mitraglia dell'ultima volta…