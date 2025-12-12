La vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev è una boccata d'aria fresca per la squadra di Vanoli. I tre punti conquistati al Franchi, oltre a dare morale in vista della delicatissima sfida contro il Verona, sono importanti anche per la classifica del mega-girone di Conference League.

Classifica cortissima

La classifica è cortissima e la forbice di opzioni per la Fiorentina è ampia in vista dell'ultima gara contro il Losanna. La squadra di Vanoli potrebbe infatti finire clamorosamente fuori dalle 24 (che si tradurrebbe con eliminazione), ma potrebbe anche arrivare fra le prime otto, accedendo direttamente agli ottavi e saltando i sedicesimi che si terranno fra le squadra arrivate dal nono al ventiquattresimo posto. I viola sono attualmente undicesimi a quota 9 punti appaiati ad altre 4 squadre. In un girone così compatto sarà essenziale anche la differenza reti, che al momento vede i viola segnare un attivo di +4 (8 gol fatti e 4 subiti).

Fra le prima otto se…

Vincendo a Losanna, in Svizzera, i viola potrebbero entrare fra le prime otto, saltando i sedicesimi di febbraio. La squadra di Vanoli per essere certa di entrare fra le prime della classe, visto lo scontro diretto fra Mainz e Samsunspor che metterà dietro i viola almeno una delle due squadre, dovrà vincere nell'ultima gara della League Phase. Vincere e non solo: ottenere anche una differenza reti di almeno +2 rispetto al Crystal Palace e all'AEK Larnaca (Entrambe a +5). Sempre che quelle davanti vincano tutte.

Fuori dalle 24 se…

La Fiorentina sarebbe eliminata in un caso davvero remoto. Per far sì che questo avvenga, oltre alla sconfitta dei viola, dovrebbero vincere tutte le squadre posizionate dietro a Vanoli in classifica. Inoltre i viola dovrebbe anche avere una differenza reti peggiore rispetto a tutte quelle squadre che si troverebbero a pari punti a quota nove. Insomma la matematica ancora non lo dice ufficialmente, ma è davvero difficile che la Conference League possa finire qui per la Fiorentina.