Sarri respinto più volte dalla Fiorentina? E il tecnico si fa tentare dalla Supercoppa della Lazio

In attesa di scoprire se alzerà un altro trofeo, con la finale di Coppa Italia conquistata a sorpresa e in programma il 13 maggio, Maurizio Sarri è stato di fatto, bocciato per l'ennesima volta da parte della Fiorentina. Almeno a livello di comunicazioni ufficiose fatte girare dal club. Inevitabile allora che il tecnico, che della panchina viola si è sempre detto desideroso e intrigato, si concentri completamente sulla sua Lazio.

La finale di Coppa Italia come detto ma anche la Supercoppa, che in termini di proiezioni lo porta già alla prossima stagione e dunque ad una conferma. Sarri però, scrive il Corriere dello Sport, vuole delle garanzie a livello qualitativo: non sono un mistero le difficoltà vissute con Lotito e i conti della Lazio. Un suo addio non è mai stato ipotesi assurda ma che possa mutare tutto a favore della Fiorentina, ben più difficile.