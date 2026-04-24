"Tra Sarri e Paratici c'è stima reciproca. Senza Pradè il matrimonio con la Fiorentina non è impossibile"

Maurizio Sarri è il sogno nel cassetto dei tifosi della Fiorentina. Ne ha parlato l'amico Aurelio Virgili, figlio dell'ex attaccante viola Giuseppe, a Radio Bruno Toscana: “Nel calcio è normale che ci siano opinioni diverse, ma molte persone non sanno che esistono degli elementi che non dipendono dalla volontà delle parti e dei tifosi. Io sono un amico di Sarri e questo mi permette di conoscerne ancora meglio l'aspetto umano: per me rimane uno dei migliori allenatori ancora oggi in circolazione, e se lo stesso direbbero i tifosi delle squadre che ha avuto. Mi sento di dire che per capire se Sarri può andare alla Fiorentina bisogna considerare anche la posizione della Lazio, che non credo lo lasci andare tanto facilmente”.

“Senza Pradè…”

Poi ha aggiunto: “Qualche screzio tra Sarri e Paratici ai tempi della Juve c'è stato sicuramente, ma ciò non toglie che tra i due ci sia un rapporto di stima reciproca. L'apertura di Paratici in una delle sue ultime interviste lo testimonia. L'anno scorso il matrimonio tra Sarri e la Fiorentina non si è compiuto a causa di Pradè, che aveva altri punti di vista, ma ora che molte cose e persone sono cambiate la speranza può riaccendersi”.