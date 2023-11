Cambiaso rischia molto su Gonzalez. Chiffi prende pochi provvedimenti contro i giocatori della Juventus. Valido il gol di Miretti

La partita tra Fiorentina e Juventus è stata diretta da Daniele Chiffi di Padova, uno degli arbitri più esperti attualmente in circolazione.

Nel primo tempo fischia molto ma permette anche alla Juve di poter colpire gli avversari in libertà, non prendendo provvedimenti disciplinari all'indirizzo dei bianconeri.

Il gol bianconero

L'episodio clou della prima frazione è il gol siglato da Miretti. Sul cross di Kostic in fuorigioco c'è però Chiesa (in posizione non punibile) e non lo stesso Miretti. Quindi gol da convalidare.

La trattenuta malandrina

Nella ripresa rischia molto Cambiaso che trattiene da dietro Gonzalez in area. Una trattenuta non clamorosa, ma che non è di certo un contatto di gioco. Un episodio che forse doveva essere analizzato con più attenzione.