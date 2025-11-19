C'è la Fiorentina dietro le mancate convocazioni di Kospo

La mancata convocazione di Eman Košpo con la nazionale bosniaca in questa tornata di partite di novembre ha attirato molta attenzione di pubblico e media nel paese facente parte dell'ex Jugoslavia.

Accordo

Il giovane difensore della Fiorentina questa volta non era nella lista dei convocati stilata dal selezionatore Sergej Barbarez. Il motivo? Secondo quello che emerge in Bosnia in queste ore, è rimasto a Firenze in base ad un accordo che era stato raggiunto tra la Federazione bosniaca e il club viola.

Nessuna esclusione tecnica ma una precisa richiesta dunque arrivata da parte della Fiorentina che ha avuto risvolti anche per l'Under 21 bosniaca che avrebbe potuto teoricamente chiamare il giocatore.

Spareggi

Košpo ha comunque seguito con grande affetto le partite della propria nazionale che non ce l'ha fatta ad andare direttamente ai Mondiali ma che sarà impegnata nei play off, così come l'Italia.