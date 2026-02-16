Brovarone: "Per Ranieri non è stato facile passare da capitano a riserva. Rugani aspettava la Lazio a gennaio, poi ha accettato la Fiorentina"

Bernardo Brovarone, presente al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sugli interpreti della difesa della Fiorentina, tra chi c'era e chi invece è arrivato a gennaio.

Su Ranieri

“A Ranieri ho fatto i complimenti perché si è preso delle responsabilità a Como: le parole a fine partita sono state molto dignitose, perché ha ammesso di aver sbagliato a titolo di atteggiamento e tecnicamente, ma l'allenatore comanda e ha deciso di degradarlo. Dopodiché, non è tanto facile avere uno stimolo quando dovresti avere sulle spalle lo spogliatoio ma, in realtà, ti ritrovi in panchina. Non è un colpo facile da attutire: penso invece che dopo Como, rischia di giocare titolare anche col Pisa. Alla coppia Comuzzo-Ranieri non facevi mai gol, però aveva anche quel centrocampo lì davanti, Cataldi, Adli, Bove… è un'altra cosa. Pongracic? Per me è proprio forte, ma il problema è che è lento, statico, talvolta ha un'incredibile mancanza di reattività e lucidità".

Su Rugani

“Io Rugani l'ho sempre ritenuto un vice-Barzagli: per me era la riserva di centrodestra nel trio difensivo della Juventus, mentre a quattro è un altro giocatore e rischia di rendere meno. Non è un giocatore da linea difensiva, sa giocare molto bene d'anticipo, è sempre molto attento e umile, ha un ottimo senso di posizione: vediamo come sta fisicamente, è un po' arrugginito dagli ultimi anni, ma doveva essere d'ufficio in Nazionale e non ci è mai andato. Paratici si fida di questo ragazzo, sicuramente non gli dispiace avere un giocatore di questa esperienza. So che Rugani aspettava la Lazio, poi non si è concretizzato l'affare e allora ha scelto la Fiorentina”.