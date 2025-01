Un Fortini da urlo alla prima esperienza tra i professionisti: i numeri del giovane della Fiorentina

Il giovane laterale di proprietà della Fiorentina Niccolò Fortini è alla Juve Stabia, in prestito in Serie B alla prima esperienza tra i professionisti. E si sta rendendo subito protagonista con le sue qualità.

Fortini strepitoso: numeri ottimi alla Juve Stabia

Tra Serie A e Serie B, nessun calciatore con meno di 18 anni ha giocato più di Fortini, con 886 minuti complessivi. Ma non solo: come esterno a tutta fascia nel 3-4-1-2 di Pagliuca, riesce a essere l'Under-20 con più gol e assist in cadetteria (3) tolto Pio Esposito dello Spezia. Lo riporta Cronache di Spogliatoio.