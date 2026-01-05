La Nazione: Solomon accende la fascia

La Nazione in edicola oggi dedica ampio spazio alla Fiorentina. Al centro dell'edizione odierna del quotidiano fiorentino non poteva non esserci la vittoria viola contro la Cremonese; “Abbracci viola, ci piacete così” è infatti il titolo principale del QS de La Nazione.

Pagine 2-3

“Seconda vittoria, adesso si riparte” scrive in apertura di pagina La Nazione, che poi continua nel sottotitolo “Sfortuna, nervi tesi e rigori negati. Ma questa viola adesso non molla”. Alla pagina seguenti una lunga sfilza di commenti alla partita, firmati dai giornalisti più noti de La Nazione, come per esempio quello di Zetti dal titolo: “Quei segnali che ci fanno sperare”.

Pagine 4-5

A pagina 4 La Nazione riporta le parole dei protagonisti del match: “La rincorsa di Vanoli: Campionato riaperto. E ora siamo più uniti”. Di spalla anche le dichiarazioni di De Gea che hanno fatto discutere: “Chi non se la sente è libero di andare”. Infine, a pagina 5, un approfondimento sul nuovo acquisto e sul mercato viola: “Solomon accende la fascia" e ancora “Sette giorni decisivi, accelerata su Miretti”.