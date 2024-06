Funaro: "Instaurerò dialogo costruttivo con la Fiorentina, voglio uno stadio riqualificato, moderno e coperto e non un Flaminio due"

In attesa di conoscere la posizione di Palazzo Vecchio rispetto alla lettera ufficiale inviata dalla Fiorentina, il candidato sindaco, sostenuto sostanzialmente dalla maggioranza uscente nell'ultima legislatura, Sara Funaro, parla di dialogo col club da ristabilire e di un'azione sul Franchi da portare avanti.

“Dialogo costruttivo con la Fiorentina”

“L’amministrazione ha messo in campo risorse importanti per avere in città uno stadio riqualificato, moderno e coperto - ha detto la Funaro in un'intervista rilasciata a La Nazione - Se sarò sindaco porterò avanti i lavori e instaurerò un dialogo costruttivo con la Fiorentina”.

No ad un Flaminio due

E poi sempre sullo stadio: “Il Flaminio due non lo voglio”.