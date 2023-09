In conferenza stampa l'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato della prossima partita che la Seleccion giocherà contro la Bolivia. Una sfida particolare, vista la grande altitudine di La Paz (3650 metri sul livello del mare), città boliviana nella quale si disputerà il match:

“Conosciamo tutti le condizioni di giocare in quota. Le sostituzioni saranno molto importanti, ma la squadra titolare dell'Argentina sarà simile a quella vista contro l'Ecuador. Siamo stati soddisfatti della prestazione. Chiunque viene in nazionale, è perché lo merita".

Con l'Argentina ci sono Nico Gonzalez (che contro l'Ecuador è partito titolare per poi essere sostituito da Di Maria) e Beltran (non convocato). L'esterno viola, dunque, si candida per ripartire di nuovo dal primo minuto, questa volta in alta quota. Una condizione importante, visto anche l'immediato ritorno verso l'Italia"