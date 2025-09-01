Una trequarti affollata: due zavorre che la Fiorentina rischia di portarsi dietro fino a gennaio

La Fiorentina si muove sul fronte uscite, cercando di piazzare i molti esuberi ancora in rosa anche a costo di “perderci” o accettare formule non favorevoli per club. D'altronde, oltre al peso economico dei molti ingaggi da pagare, anche Stefano Pioli ha più volte ribadito la difficoltà di lavorare con un gruppo troppo folto.

La strana estate di Beltran

Beltran è stato al centro di diverse vicende durante l'estate: i rifiuti a Flamengo e Cska Mosca su tutti. Il giocatore è diviso fra la volontà di restare in Europa, anche se nessun club dei campionati più importanti si è mosso concretamente per l'argentino, o tornare al River Plate, che però non accontenta le richieste economiche della Fiorentina. Per lui si prospetta una permanenza a Firenze, almeno fino a gennaio. Attenzione però a quei campionati dove il mercato sarà aperto per qualche settimana in più (Russia, Arabia e Turchia), in caso di ripensamenti del classe 2001, non è da escludere l'affondo di qualche club.

La situazione Sabiri

Sabiri ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia viola due anni dopo essere stato acquistato, proprio grazie a Stefano Pioli. Il ragazzo sembra essere integrato nel gruppo squadra, ma, a causa della presenza di Fazzini e Gudmundsson sulla trequarti, lo spazio a disposizione sarà veramente risicato. Anche per lui non è certa dunque la permanenza, anche se al momento non si registrano trattative nel vivo.