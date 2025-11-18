De Sinopoli: "Non c'è la percezione di niente di positivo e c'è anche paura, ma lo stadio sarà pieno"

Firenze si prepara ad ‘accogliere’ la Juventus. La Fiorentina ha bisogno di punti e nel match contro i bianconeri avrà uno stadio, nei limiti del possibile, pronta a sostenerla.

Prevendita a gonfie vele

La prevendita non delude: “Abbiamo già staccato 7 mila biglietti - ha detto il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli al Corriere dello Sport-Stadio - quindi ne resta disponibile un migliaio. Gli abbonati sono poco più di 13 mila, gli ospiti dovrebbero essere 300. Sarà la partita di coloro che partecipano di meno, ci aspettiamo uno stadio pieno, compatibilmente con i lavori”.

“Non c'è la percezione di nulla di positivo”

Periodo complicato per la squadra ma anche per tutto l'ambiente: “Non c’è la percezione di nulla di positivo - prosegue De Sinopoli - Secondo me dobbiamo puntare al punto. La Juventus è una squadra costruita per essere forte. Poi arriveranno le partite dove bisognerà vincere”.

“C'è anche paura”

Intanto questa sarà la seconda gara di Paolo Vanoli da tecnico viola: “Le parole servono a poco - conclude il presidente dell'ATF - ora bisogna far presa sui giocatori. Il giudizio è sospeso. Credo ci sia anche un po’ di paura di fare questa partita, perché c’è da essere pratici due volte”.