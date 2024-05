Spalletti conferma: "Non porterò Zaniolo agli Europei. Napoli? L'anno scorso eravamo tutti uniti verso un unico obiettivo"

A margine dell'evento Sport Human Factor a Roma, il c.t. dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato di Nicolò Zaniolo, giocatore più volte accostato alla Fiorentina. “Ci ho parlato - riporta TMW - e gli ho spiegato che, visto l'infortunio, è durissima che possa rientrare tra i convocati per gli Europei. Anzi, escluderei proprio questa possibilità”.

“Mi dispiace per l'annata del Napoli”

Poi sul Napoli, prossimo avversario della Fiorentina, ha aggiunto: “Naturalmente mi dispiace per l'annata che ha avuto la mia ex squadra. Purtroppo ci sono tanti fattori e anche il minimo particolare può fare la differenza. Noi eravamo riusciti a contagiare le persone, eravamo tutti uniti verso lo stesso obiettivo, i giocatori così come i tifosi dal più giovane al più anziano”.