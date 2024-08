La Nazione: Finalmente Gudmundsson con l'offerta ritoccata

Non ci sono i quotidiani in edicola quest'oggi, perché ieri era Ferragosto e i giornalisti della carta stampata non lavoravano. Però ci sono i siti dei giornali che sono comunque aggiornati.

Finalmente Gudmundsson

Su LaNazione.it è presente un articolo sul mercato intitolato: “Fiorentina, Gudmundsson finalmente! Sarà viola dopo un lungo inseguimento”. Sottotitolo: “La Fiorentina ha ritoccato l'offerta per il Genoa, che in queste ore sta prendendo Pinamonti. Il calciatore (salvo ulteriori ribaltoni) è atteso a Firenze per la giornata di oggi, venerdì 16 agosto”.

Un milione in più

E' servito anche un milione in più subito per cambiare le carte in tavola in questa trattativa.