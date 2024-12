Adani: "Se a Juventus e Fiorentina invertivi i centravanti, la partita finiva 3-0 per i bianconeri. Vlahovic è molto indietro"

A La Domenica Sportiva ha parlato l'ex Fiorentina e opinionista Daniele Adani. Queste le sue parole sulla sfida tra i viola e la Juventus terminata in pareggio allo Stadium: "Adesso la Juventus prende dei gol che non si possono prendere e mentre fa fatica a raccogliere o raccoglie qualcosa ma è troppo vulnerabile. Anche contro la Fiorentina la Juventus non ha avuto nulla dai cambi e la Juventus nella sua storia è una squadra che ha grinta, cattiveria, attenzione non è che se va in vantaggio due volte si fa recuperare così ingenuamente.

Oggi Cambiaso e Yildiz che sono i padroni della fascia sinistra sono entrati male e va detto visto che altre volte li ho elogiati. Poi l’altra cosa che voglio dire è questa: lo dico col massimo rispetto della verità, secondo me oggi se cambiavi i due centravanti questa partita poteva finire anche 3 a 0. Questo per dire che Vlahovic è molto in ritardo rispetto alla posizione in campo, il numero che porta e i colori che sta vestendo. Io lo dico stimando la cattiveria, la serietà nel lavoro, mi piace da questo punto di vista ma sbaglia troppo e sbaglia il tempo".