De Gea da medaglia al valor civile, l'atteggiamento gladiatorio di Kean. A 'tradire' sono i due fiori all’occhiello del mercato estivo

Gara gagliarda. Due volte sotto la Fiorentina mostra doti di reazione non indifferenti. C’è la determinazione ma anche il gioco alla base di un pareggio sul campo della Juventus, dove per contare i successi nella storia viola bastano (e avanzano, purtoppo) le dita di due mani.

Il flop dei due fiori all'occhiello del mercato estivo

A “tradire” sono i due fiori all’occhiello del mercato estivo: Colpani e Gudmundsson: Il primo sbaglia quasi ogni pallone toccato. Il secondo ne tocca pochissimi, anche perché gli avversari glieli portano via con spietata facilità. Sì, c’è anche la gara no di Cataldi, però per lui è un’eccezione, non la regola.

Voti e giudizi

De Gea – 8 – Para d’istinto la cannonata ravvicinata di Vlahovic rischiando di perdere una mano pur di salvare la porta. Da medaglia al valor civile. Nega il gol prima a Gatti poi a Conceicao.

Cataldi – 4 – Thuram lo picciona due volte lascinadolo con un palmo di naso e segnando una doppietta. Serata da dimenticare per il generoso centrocampista viola.

Colpani – 4 – Sempre un attimo in ritardo negli scatti. Mai un dribbling vincente. Spesso in affanno.

Gudmundsson – 4 – Ha la possibilità di affidare il pallone a Sottil solo soletto, ma pecca di egoismo. Gli altri corrono, lui passeggia. Gli altri combattono, lui pisola.

Sottil – 8 – Tiro al volo che si infila sotto la traversa e permette alla Fiorentina di uscire imbattuta. Spunti stimolanti che creano qualche problema alla difesa bianconera.

Kean – 8 – Un gol alla Juve nel suo stadio, basta e avanza per un bel voto. Atteggiamento gladiatorio contro i giganti bianconeri.

