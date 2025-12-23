Corriere dello Sport-Stadio: Gli obiettivi di gennaio
“Paratici 2030” scrive il Corriere dello Sport-Stadio nel titolo principale dell'edizione odierna. Il quotidiano continua poi scrivendo nel sottotitolo: “Contratto pronto, in arrivo il via libera dal Tottenham” e infine“La nuova Fiorentina”.
Pagina 22
A pagine 22 il Corriere dello Sport presenta un approfondimento su una sorpresa dell'ultima giornata di campionato: “Parisi, la rondine d'inverno” e poi nel sottotitolo “Spostato come ala destra Fabiano ha spiccato il volo”. Di spalla un articolo su un altro giocatore viola: “Entro un mese si deciderà il futuro di Gud”.
Pagina 23
Il Corriere dello Sport torna poi a parlare del nuovo dirigente viola: “Count down di Capodanno per Paratici”. Infine un articolo sul mercato di gennaio sempre più vicino: “Diego e Diogo fra gli obiettivi di gennaio”.