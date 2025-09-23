Due assenze giallorosse contro la Fiorentina. Gasperini: "Dybala e Bailey arrivano dopo la sosta"
Dopo la trasferta in quel di Pisa, prima di una nuova sosta per le nazionali, la Fiorentina affronterà la Roma di Gasperini, fresca di vittoria del derby e pronta al debutto stagionale in Europa League. Eppure deve fare i conti con due assenze pesanti in attacco, che probabilmente non recupereranno per la trasferta di Firenze.
Roma, due assenze contro la Fiorentina? Gasp conferma
Queste le parole di Gasperini in conferenza stampa: “Dybala e Bailey non sono ancora disponibili. Non so di preciso quando li recupererò, ma conto di averli con me da dopo la sosta. Molto probabilmente andrà così”.
