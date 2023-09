C'eravamo tanto piaciuti, ma non tanto amati. Ma forse è stato meglio così...

Il mondo del calciomercato, anche quello degli allenatori, è pieno di situazioni come quella che ha visto protagonisti la Fiorentina e Eusebio Di Francesco.

Il tecnico che oggi incrocerà i viola e siederà sulla panchina del Frosinone è stato ad un passo dal diventare il tecnico viola.

Lui e Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica in carica a Firenze nel marzo 2017, si erano piaciuti ma non arrivarono a coronare il loro amore calcistico. Di Francesco si fece pure una bella giratina nel capoluogo toscano in quel periodo specifico per andare a parlare con il dirigente. In quel momento il buon Eusebio era in rampa di lancio per quanto di buono aveva fatto col Sassuolo.

La conclusione di quella vicenda fu che il tecnico abruzzese finì a Roma, mentre la Fiorentina scelse Stefano Pioli per cercare di rilanciarsi. Meglio così? Probabilmente sì, perché Di Francesco, dopo due anni importanti nella Capitale si è perso (forse potrebbe rilanciarsi proprio ora al Frosinone, ma è un discorso prematuro da fare), mentre Pioli è stato forse l'allenatore giusto per poter gestire una situazione che poteva essere deflagrante per tutto l'ambiente come la morte di Astori, avvenuta qualche mese più tardi.

Rimpianti dunque in questo caso non ce ne sono o sono relativi. Resta solo il match di oggi sullo sfondo ed è quello che conta maggiormente in questo momento.