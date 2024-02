Serie A a 20 squadre al tramonto? Stavolta la 'sommossa' è vigorosa e la riduzione potrebbe arrivare a breve

Con la chiusura della stagione 2023/24 la Serie A festeggerà il suo ventennio di torneo a 20 squadre: dal debutto post caos Catania del 2003/04 che portò appunto all'allargamento, fino ad oggi con diverse big che però spingono per il ritorno a 18. Se ne parla da tempo ma stavolta i tempi sembrano davvero maturi: non a caso l'Ansa ha riportato di un incontro tra Milan, Inter, Juve e il presidente federale Gravina, andato in scena nelle ultime ore.

Sul fronte delle tre big storiche c'è anche la Fiorentina ma serve un fronte piuttosto allargato (almeno a 14 club) per arrivare all'approvazione della riforma: l'obiettivo è quello di ridurre il numero di partite, anche in ottica di tornei europei sempre più ampi ed estenuanti. L'11 marzo è già in programma un'assemblea straordinaria della Figc che potrebbe portare novità concrete sul tema.