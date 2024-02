Tra i temi toccati ieri nell'intervento registrato del presidente Commisso, affiancato dal dg Barone, c'è ovviamente anche quello del Franchi, con una parziale soddisfazione per la permanenza in loco della prossima stagione. Nella ricostruzione di Repubblica si fa riferimento anche all'obiettivo del duo alla guida della Fiorentina: c'è un Centenario da festeggiare, possibilmente proprio al Franchi. Ma con la solita condizione di base: non scucire un euro, che sia per il restyling piuttosto che sul Padovani.

Un argomento ancora troppo nebuloso secondo la società viola, che però di passi in contro al Comune non accenna a farne, neanche quando le sue richieste (pur mutate verticalmente nel corso dei mesi) vengono accolte. Intanto però i primi lavori su tabellone segnapunti e Curva Ferrovia stanno per partire, mentre a giugno toccherà alla Fiesole.