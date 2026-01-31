Piccoli scaccia l'idea falso-nueve e vince l'insperata concorrenza di Kean. Una Fiorentina meno spuntata del previsto

Da quella che sembrava emergenza assoluta ad un ballottaggio, anche se decisamente pendente da un lato, per il ruolo di centravanti: alla fine la spunterà Roberto Piccoli secondo La Nazione, recuperato dopo il risentimento di martedì in Coppa Italia. Ci sarà però anche l'ormai insperata concorrenza di Moise Kean, assente da un paio di settimane per quella caviglia che non si voleva proprio sgonfiare.

Non ci sarà dunque il falso nueve al ‘Maradona’, l'ipotesi che stava maturando in caso di k.o. di entrambi gli attaccanti, con Gudmundsson deputato a occupare la posizione centrale. L'islandese ci sarà ma nel suo ruolo originale, con la Fiorentina che potrà almeno affidarsi ad un centravanti vero, nella speranza di dare continuità al trend in trasferta di questo 2026.