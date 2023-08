Anche Tardelli contro Mancini, l'ex Juventus polemizza: "L'Italia ha due partite a Settembre ma è senza allenatore"

A Il Secolo XIX Marco Tardelli, ex storico giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana con cui si è laureato Campione del Mondo nel 1982, ha commentato le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di CT della nazionale italiana: “Non comprendo: le giovanili erano appena state ridisegnate come voleva lui. Forse ha avvertito una mancanza di fiducia? Sicuramente ora però c'è un problema colossale: l'Italia ha due partite a settembre ma è senza un CT”.

Roberto Mancini, ex allenatore anche della Fiorentina, con cui ha vinto una Coppa Italia, è quindi sempre più al centro delle polemiche, che probabilmente non si placheranno fino a quando non arriveranno ulteriori chiarimenti sulle sue dimissioni.