Giovanni Branchini, agente tra gli altri di M'Bala Nzola, ha parlato a Il Secolo XIX della trattativa che ha portato l'attaccante dallo Spezia alla Fiorentina in questa finestra di mercato: "La Premier affascinava, ma anche questa Fiorentina è qualcosa di speciale e di importante. Mbala ama l’Italia e alla fine non è stato complicato scegliere la destinazione. E non dimentichiamo chi allena a Firenze”.

E ancora: "Io credo che quelli come Mbala, che vengono dalla gavetta e non da vivai prestigiosi, arrivano un po’ più tardi, ma con anticorpi eccezionali. Certo, come tutti, hanno bisogno di sentire fiducia e affetto intorno a loro. A me ricorda moltissimo il percorso sportivo di Pavoletti, un campione che ha un posto speciale nel mio cuore”