Malu Mpasinkatu, direttore sportivo dell'Alessandria e esperto di calcio internazionale, ha espresso a TMW News i suoi pareri sulla conquista della finale di Conference League da parte della Fiorentina.

“Beltran si è preso una responsabilità pazzesca contro un pararigori come Mignolet”

Mpasinkatu commenta così la gara vinta dalla Fiorentina a Bruges: “Va fatto un applauso alla squadra a Italiano e al club perché ripetersi in campo europeo è sempre difficile qualunque sia la competizione. La Fiorentina è forte e lo ha dimostrato, ha dominato in casa del Bruges, ha sprecato tanto e ha avuto anche sfortuna. Il risultato va stretto ma è meritatamente in finale. Nel pari c'è... l'instant moment della stagione: all'andata fece il gol decisivo Nzola, criticatissimo fino a quel momento e ieri lo stesso Nzola si è procurato il rigore in modo furbo mettendoci la testa. In quell'azione c'è la Fiorentina, una squadra che anche quando le cose non vanno bene sa farsi trovare pronta. E poi cito Beltran, freddissimo dagli undici metri. Si è preso una responsabilità pazzesca contro un portiere come Mignolet che aveva anche la fama di pararigori. Ora la Fiorentina si merita anche di vincerlo il trofeo, dopo 23 anni dall'ultima coppa conquistata”.

“Nemmeno Italiano si sarebbe aspettato di fare due finale europee consecutive”

E prosegue: "Italiano? C'è il suo marchio di fabbrica in questa Fiorentina e lo ha dimostrato anche ieri. A volte lascia qualcosa per la fase difensiva ma ripeto, è il suo marchio e l'Europa premia chi gioca a viso aperto e chi sa far male all'avversario. Credo che neanche Italiano si sarebbe aspettato di fare due finale europee consecutive e ora merita di vincere la coppa al pari dei giocatori, del club e dei tifosi. Vedere i sostenitori viola di notte in festa ad aspettare il ritorno della squadra all'aeroporto è un'emozione che non ha prezzo, è qualcosa di veramente bello".