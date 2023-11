Kayode-Pierozzi: due settimane prima di inaugurare una vera e propria concorrenza fatta in casa

Col senno di poi è stata una ‘fortuna’ che Niccolò Pierozzi non fosse del tutto a posto a fine estate, così da rimanere a Firenze prima di valutare eventuali prestiti. L'infortunio grave di Dodo ha aperto a Kayode, ma anche a lui, delle chance inattese mentre i problemi alla caviglia del classe 2004 gli hanno regalato minuti in Conference. Per Kayode altre due settimane di lavoro per un recupero ormai quasi completato e poi dalla ripresa del campionato, tutto pronto per una concorrenza sulla destra costruita tutta in casa viola.