La Fiorentina Femminile non può nulla contro la corazzata Roma: sconfitta di misura e giallorosse che si avvicinano in classifica

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra Roma Femminile e Fiorentina, partita valida per la nona giornata di Serie A Femminile. Nonostante il risultato finale sia risicato, la partita non è mai stata in discussione: al novantesimo a trionfare sono le padrone di casa per 1-0.

A decidere la sfida basta una rete di Greggi nel primo tempo

A decidere la sfida ci ha pensato Greggi al 9' del primo tempo che, servita dall'ex viola Giacinti, non si fa ipnotizzare da Fiskerstrand portando in vantaggio le giallorosse subito dopo pochi minuti. Le ragazze gigliate di De La Fuente tentano di ribaltare la sfida, sbattendo di fatto contro la muraglia difensiva della Roma.

A metà della Regular Season la Juventus prova lo strappo

Con la vittoria di questo pomeriggio le ragazze di Spugna accorciano la loro distanza dalla Fiorentina di De la Fuente, arrivando a -3 dalle ragazze gigliate. Roma 18, Fiorentina 21, e Juventus 22: con una vittoria contro il Milan, le bianconere potrebbero tentare la prima fuga della stagione.