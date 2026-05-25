Baldini, detto fatto: diramata la lista dei 24 convocati per le amichevoli dell'Italia. Presenti due viola... e mezzo

Lo aveva detto e lo ha fatto: il nuovo CT della Nazionale, Silvio Baldini, ha diramato la lista dei 24 convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, molto improntata sulla ‘sua’ Under 21. Come tale, ci saranno due giocatori della Fiorentina a caccia dell'esordio con la maglia dell'Italia maggiore.

Le colonne viola

Nessuna sorpresa nelle chiamate: saranno infatti Comuzzo e Ndour, pilastri della rosa Under 21 di Baldini, i due viola chiamati alle armi. Presente in distinta anche l'ex Fiorentina Favasuli, oggi al Catanzaro sotto la guida di Aquilani. Dei ‘grandi’ presenti solo Donnarumma, da capitano, assieme al neo-esordiente Palestra e a Pio Esposito.

Non saranno convocati, ma prenderanno parte agli allenamenti in preparazione alle amichevoli, altri quattro ragazzi tra cui Fortini, Berti, Guarino e Vavassori. Impegno, per loro, che va dal 28 al 31 maggio.

I convocati

Di seguito, la lista completa dei convocati:

Daffara, Donnarumma, Palmisani; Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra, Reggiani; Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli, Venturino; Camarda, Cherubini, Ekhator, Esposito, Fini, Inacio, Koleosho.