Giuseppe Rossi: "La Fiorentina è stata la cosa più bella della mia carriera. Per questo festeggerò al Franchi"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe ‘Pepito’ Rossi ha parlato a Rivista Undici per descrivere l'evento che si terrà al ‘Franchi’ il 22 marzo e per ripercorrere le tappe della carriera in viola: “La Fiorentina è stata la cosa più bella della mia carriera. La festa si tiene per salutare il mio percorso, sono felice di farlo in quella che ormai è la mia seconda casa”.

“Alla Fiorentina il periodo più felice della mia vita”

E aggiunge: “A Firenze ho passato il mio periodo più felice, quell'autunno del 2013. Davo tutto e mi riusciva tutto; a volte è successo che non toccavo palla per 90 minuti e poi riuscivo a risolvere la partita al 91°. Ho visto gente piangere di gioia vedendo me o alcuni miei compagni. Ero liberissimo di testa”.