Il lunch match che la Fiorentina guarderà con interesse: l'importanza (e il peso) di giocare 'dopo le altre'

Sta per iniziare Genoa-Torino, che aprirà questa domenica di Serie A: una classifica scomoda per entrambe, che oggi lotteranno per tre punti che allontanerebbero la zona retrocessione. Inevitabilmente, anche la Fiorentina sarà molto interessata al match.

Lotta aperta

Quindicesima contro quattordicesima, rispettivamente 3 e 6 punti sopra alla Fiorentina: c'è tanto in palio al Ferraris oggi. E dopo il passo falso del Verona, sempre più dietro, e del Lecce, che invece ora è a portata di tiro, la Fiorentina ‘tiferà’ anche per la debacle del Grifone, al fine di accorciare la classifica che riguarda il gruppetto sopra la zona retrocessione.

I pro e i contro

Occhio, però, al peso di giocare dopo tutte le tue concorrenti: se da un lato è vero che scendere in campo sapendo esattamente cosa serve per risalire la china, è altrettanto vero che questo elemento tende a mettere in difficoltà la Fiorentina, che più volte si è buttata via dopo risultati anche molto favorevoli arrivati in altri campi.