Dal portiere alla Vicario all'esterno alla Berardi: Gli acquisti che mancano all'appello per Italiano

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che domani sarà premiato in San Frediano col Torrino d’oro, si è preso tutte le responsabilità della debacle con l’Inter e ha parlato di scelte di mercato condivise con la dirigenza.

Ma su Tuttosport stamani in edicola si sottolinea come, rispetto a quanto preventivato sul mercato, manchino all’appello un portiere ‘alla Vicario’, un centrale di spessore e un esterno dalle doti realizzative (Berardi o simili).

Una squadra che dunque non ha portato a compimento il programma, almeno in sede di acquisti. Adesso toccherà al tecnico dare qualcosa in più e sopperire a questa mancanza.