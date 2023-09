I colpi possibili a costo zero: C'è ancora Pereyra e tanta qualità con il Papu e Hazard. L'ex Fiorentina rimasto a spasso

Il mercato è chiuso in quasi tutte le nazioni più importanti. O sarebbe meglio dire che è quasi chiuso perché è ancora possibile per molte squadre, teoricamente anche per la Fiorentina, mettere sotto contratto i calciatori svincolati.

E a proposito di questi, La Nazione stamani propone una panoramica di giocatori sui quali la società viola potrebbe anche farci un pensierino.

In difesa non c’è granché dopo l’accordo di Sergio Ramos con il Siviglia; l’esponente di spicco, si fa per dire, è Tuanzebe, meteora due stagioni fa al Napoli.

A centrocampo e a ridosso delle punte invece c'è ancora a spasso Pereyra che è stato a lungo accostato alla Fiorentina. Ancora non ha deciso per quale squadra firmare, ma è possibile, stranezze del mercato, che possa anche tornare all'Udinese. C'è poi l’ex United Lingard, così come il Papu Gomez. Fantasia e qualità da vendere nei piedi di Eden Hazard, un grande passato alle sue spalle e enormi pretese di stipendio.

Altre curiosità: è rimasto a spasso l’ex viola Dalbert, così come troviamo gli ex Bologna Sansone e Soriano.