Mercato finito? In realtà qualche movimento può ancora esserci: Kokorin a rischio taglio

Mercato estivo finito per la Fiorentina? In entrata sì, mentre in uscita qualcosa potrebbe ancora accadere.

A rischio taglio (o cessione se preferite) c'è sempre Aleksandr Kokorin, ‘premiato’ da Italiano contro il Rapid Vienna con un inserimento nella fase finale della partita.

Ha ancora un anno di contratto e per lui non sembra esserci posto nella lista quindi lo scenario di una cessione all'estero può essere valutato per qualche giorno, scrive stamani La Nazione.

Fra i mercati rimasti aperti di interessante ci può essere quello arabo, oppure quello greco, ma anche dalla Svizzera alla Turchia, passando per la Repubblica Ceca.