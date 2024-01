Il punto sul mercato: é caccia iberica al centrocampista, un nome nuovo arriva dal Portogallo. Barak al Napoli, work in progress

Fiorentina a caccia di centrocampisti in Portogallo e Spagna

E' il giorno della Supercoppa Italiana, fra Fiorentina e Napoli, ma nel momento in cui vi stiamo parlando, ci sono alcuni movimenti di mercato che vanno raccontati. Innanzitutto, la notizia di giornata è l'interessamento per il centrocampista centrale del Vitória Guimarães Tomás Händel, in forza nel campionato portoghese. 23enne mancino, la Viola monitora questo profilo, insieme a quello di Rodri Sanchez, del Betis Siviglia, altro classe 2000 ex compagno di squadra di Joaquin.

Interesse forte per Rodri del Betis

La Fiorentina è uno dei club che ha manifestato interesse per Rodri e sta preparando un'offerta con la formula del prestito con riscatto obbligatorio in estate. Sul calciatore c'è anche la Roma. L'estate scorsa il Napoli aveva offerto poco meno di 11 milioni di euro per Rodri e l'offerta è stata rifiutata dal Real Betis, che poco dopo ha rinnovato il contratto.

Capitolo uscite: Barak sempre in orbita Napoli

Infine, parliamo del capitolo uscite, con Antonin Barak in prima fila. Il Napoli è molto forte sull'ex Verona, già vicino agli azzurri prima di approdare a Firenze. La richiesta della Fiorentina si aggira intorno ai 10 milioni, ma ADL non ha ancora raggiunto quella cifra (si è fermato a 8). La formula del probabile trasferimento dovrebbe essere in prestito con obbligo di riscatto condizionato.