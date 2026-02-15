Il derby tra Levante e Valencia si tinge di viola: i due argentini di proprietà della Fiorentina che si daranno battaglia per la salvezza
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Levante-Valencia, la sfida del campionato spagnolo - nonché acceso derby - che metterà di fronte anche due giocatori della Fiorentina.
Il derby… viola
Infatti, al fischio d'inizio delle 18.30, scenderanno in campo da avversari anche Moreno, centrale del Levante, e Beltran, punta del Valencia. I due argentini, amici da tempo, condivideranno il campo per un ultima volta in stagione prima di tornare alla Fiorentina: in palio oggi, però, ci sono molto più che i soli tre punti.
Una classifica buia
Sì, perché le situazioni di classifica sono tutt'altro che idilliache per le due compagini coinvolte: se il Valencia siede al terzultimo posto, ma comunque con un ritardo di un solo punto dalla salvezza (e addirittura a soli tre punti dal dodicesimo posto), il Levante arranca al diciannovesimo posto, lontano sei lunghezze dalla salvezza.