Amatucci è diventato inamovibile e la vetta resta a portata di mano

Un venerdì passato sul campo quello di Lorenzo Amatucci. Il centrocampista che la Fiorentina ha prestato al Las Palmas era impegnato nella trasferta con il Granada terminata 0-0.

Titolarissimo

Amatucci è diventato in poco tempo titolare inamovibile per questa squadra a suon di ottime prestazioni. Anche ieri è rimasto in campo per tutta la partita e ha avuto anche l'opportunità di andare al tiro in una circostanza anche se è stato un tentativo disinnescato da Garcia Chico.

La vetta è a un passo

Il Las Palmas continua ad essere ad un passo dalla vetta della classifica con i suoi 15 punti. Attualmente è al terzo posto ad un punto di distanza da Deportivo La Coruna e Racing Santander che guidano la graduatoria della Segunda Division (la Serie B iberica).