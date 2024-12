Harder: "Con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato. Felicissimo per l'esordio"

Nel successo netto della Fiorentina ai danni del LASK Linz (7-0) in Conference League, è arrivato l'esordio europeo da titolare per il portiere classe 2006 Tommaso Martinelli. Ma non è l'unico giovane ad aver trovato spazio: è entrato in campo anche Jonas Harder, alla prima assoluta in maglia viola.

“Felicissimo per il mio esordio, con la squadra che ho sempre tifato”

Il giovane centrocampista ha voluto esprimere tutta la sua felicità con un post su Instagram: “Felicissimo per il mio esordio con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato. Un sogno che si avvera”.

Ecco la foto: