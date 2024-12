Martinelli: 6,5 Coraggioso nel buttarsi sui piedi di Entrup e siccome la fortuna aiuta gli audaci, il rimpallo che si genera con la sua uscita fa carambolare la palla sulla traversa.

Kayode: 6 Un suo controllo di petto al 12' si trasforma nel migliore degli assist per Entrup. Un po' la fortuna, un po' il coraggio di Martinelli evitano il peggio nella circostanza. Con la sua velocità riesce a far ripartire bene l'azione.

Martinez Quarta: 6 Non c'è molto da fare in una serata così. Nonostante tutto riesce nell'impresa di farsi ammonire con la gara sul punteggio di 7-0.

Ranieri: 6,5 Disegna un gran pallone per Ikone, il quale però spreca tutto mettendo fuori davanti al portiere avversario. Uno spartito facile da suonare per lui questa partita. Palladino decide di preservarlo facendolo uscire all'intervallo. Moreno: 6 Quello che vale per Martinez Quarta vale anche per lui, senza il discorso sull'ammonizione.

Parisi: 7 Bravo a seguire l'azione offensiva e il cross lungo di Kayode e a trasformare il tutto in un assist perfetto per Sottil. Fino a che ce n'è bisogno spinta costante sulla sinistra.

Mandragora: 6,5 Resta alla ‘periferia’ della gara per un lungo tratto. Poi recupera palla nelle vicinanze della porta del Lask, chiede e ottiene triangolo, segnando la rete del 5-0.

Richardson: 7 E' una serata di gloria, per la Fiorentina, ma anche per lui che trova anche il modo di segnare la sua prima rete in maglia viola con un bel colpo di testa angolato. Bene in interdizione a centrocampo. Harder: 6 Bella anche la notizia del suo esordio, avvenuto per altro nelle migliori condizioni possibili.

Ikone: 6 Mette fuori il primo pallone buono che gli capita. Smarcato davanti al portiere avversario non centra la porta. Il secondo però non può proprio sbagliarlo, perché Kouame lo mette in condizione di depositare la sfera in fondo al sacco, a porta vuota. Colpani: 6 Il sesto gol arriva dopo un suo tiro respinto dal portiere sui piedi dello sfortunato e un po' goffo Stojkovic.

Kouame: 6,5 Capisce le intenzioni di Talovierov e così va ad intercettare il suo retropassaggio al portiere. Poi è bravo, freddo e altruista nel regalare a Ikone la più comoda delle palle possibili e immaginabili. Entra anche nell'azione del 6-0 con la rifinitura. Costruisce, si muove, ma non finalizza.

Sottil: 8 Due gol per certificare il fatto che sta vivendo il momento migliore della sua vita alla Fiorentina. Ogni volta che parte è semplicemente imprendibile per i malcapitati difensori del Lask. La punizione dalla quale arriva il 3-0 parte dal suo destro: un pallone ad effetto che finisce per planare sulla testa di Richardson. Beltran: 6,5 Gli manca il gol, perché spara addosso a Jungwirth, ma fa anche tanto altro, compreso procurare il rigore che chiude questa goleada.

Kean: 6,5 Tra lui e la gioia per il gol ci si mette un tocco (involontario) con il braccio. Vuol segnare a tutti i costi e ci va vicinissimo sul finale del primo tempo, ma prima calcia addosso a Jungwirth e poi scheggia l'incrocio dei pali dopo essersi liberato benissimo del diretto avversario. Gudmundsson: 7 Pochi istanti in campo ed è già protagonista, perché un suo destro va a sibilare vicinissimo al palo. Imbecca Mandragora per la quinta rete gigliata. Poi regala passaggi illuminanti a Beltran e Kouame. E giusto per non farsi mancare niente trasforma il rigore del 7-0.