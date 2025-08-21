La probabile formazione del Polissya Zhytomyr: Gutsulyak e Filippov in avanti, a centrocampo ecco la variabile Krushynskyi
Dopo aver fatto molto turnover nei precedenti impegni, il Polissya Zhytomyr di Ruslav Rotan si presenterà alla sfida odierna d'andata contro la Fiorentina col migliore undici possibile.
Le scelte di Rotan
Volynets in porta, difesa che schiera l'assist-man Kravchenko a destra, Sarapiy e Beskorovanynyi in mezzo, l'esperto Mykhaylichenko a sinistra. Da capire se l'interessante mediano Krushynskyi sarà titolare assieme a Lednev e a capitan Babenko a centrocampo o se giocherà uno tra Andryievski e il brasiliano Talles Costa. Tridente composto da Gutsulyak, Filippov e dall'imprevedibile e veloce Nazarenko.
La formazione ucraina
Polissya Zhytomyr (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Mykaylichenko; Lednev, Babenko, Andryievski/Krushynskyi/Talles Costa; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko.