Corriere dello Sport-Stadio: E' l'ora del tridente

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola pesante”. E anche: “Kean, Gud e Beltran per riprendersi i quarti”.

Pagina 16

Ripreso il tema della prima: “Fiorentina tutto il peso dell’attacco”. Sottotitolo: “Palladino pensa al tridente, dall’inizio o in corsa: Beltran, Gudmundsson (o Zaniolo) con Kean. Per comandare la gara”. In taglio basso: “Esterno a tutta fascia: Gosens è un valore aggiunto”.

Pagina 17

Troviamo le parole del centravanti viola: “Kean: ”A Firenze provo emozioni indescrivibili". E aggiunge: “Qui tutti mi hanno dato calore fin da subito, per questo mi piace abbracciare i tifosi quando segno”.