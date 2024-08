La Repubblica: Adli, la Fiorentina ci prova. C'è anche la pista Arthur

In prima pagina su La Repubblica - Firenze in edicola questa mattina si legge il titolo sulla partita tra Fiorentina e Venezia di ieri: "Fiorentina, pareggio e polemiche". All'interno del quotidiano, a pagina 8: "Un altro pareggio: la Fiorentina non sa più vincere".

A pagina 9, invece: "Kostic e Adli: i viola ci provano. La pista Arthur", "Ora vanno investiti subito i soldi di Nico per dare a Palladino i giocatori che mancano" e "Giovedì il ritorno: per passare il turno serve una vittoria".