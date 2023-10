Emessi quattro DASPO per i tifosi partenopei in occasione di Napoli-Fiorentina. Ma alla partita il tifo viola... Non c'era!

Nessun scontro, nessun disordine. Anche perché i tifosi della Fiorentina a Napoli non ci sono andati a causa della loro protesta contro il caro biglietti del settore ospiti. Sono infatti tutt'altri i motivi di notifica di quattro DASPO da parte del Questore di Napoli per alcuni tifosi partenopei.

Due di queste persone erano infatti state denunciate per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo. Motivazioni che riportano alla mente il tragico fatto avvenuto poche ore fa in occasione del match tra Napoli e Milan, dove un tifoso ha perso la vita tentando di scavalcare.

Ancora, due provvedimenti, per periodi di 2 e 3 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, di cui una condannata per estorsione in concorso continuata ed aggravata, mentre l’altra per rapina aggravata in concorso e porto di arma comune da sparo.