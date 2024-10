Situazione pesante, pesantissima all'interno della Roma dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina.

Faccia a faccia

Su quanto accaduto negli spogliatoi del Franchi appena terminata la partita ritorna stamani La Gazzetta dello Sport dove si legge che il tecnico Ivan Juric, ha avuto un faccia a faccia con il leader dello spogliatoio Gianluca Mancini.

Ammutinamento? No, Franchi ostile

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo non ci sarebbe stato contatto fisico, ma sono volate parole forti e i due sono stati separati prima che il tutto potesse degenerare. Un Mancini che ha deciso di restare negli spogliatoi del Franchi dopo la sua sostituzione, senza stare vicino alla propria squadra. Per qualcuno è stato ammutinamento, ma ha detto che "anche l'anno scorso ho fatto lo stesso" perché il Franchi è uno stadio ostile per lui.