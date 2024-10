Le indiscrezioni parlano di uno scontro acceso tra Ivan Juric e Gianluca Mancini, senza esclusione di colpi. I due hanno litigato furiosamente durante l'intervallo di Fiorentina-Roma davanti a tanti testimoni, che raccontano anche di un contatto fisico tra allenatore e giocatore.

Nervosismo che poi era già palese in campo nel primo tempo, con la Roma andata a riposo sotto 3-1 e Mancini ammonito da Sozza (beccato anche dai cori dei tifosi viola). L'atmosfera in casa giallorossa è pesantissima, ma come riporta Sky Sport al momento non è previsto l'esonero di Juric, che sarà dunque in panchina anche giovedì contro il Torino.

Da capire ora come reagirà lo spogliatoio della Roma, vista la lite con Mancini e il comportamento degli altri senatori al momento del cambio, che non sono rimasti in panchina a vedere la debacle giallorossa.