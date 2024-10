E nello spogliatoio della Roma al Franchi volano parole grosse: La lite tra i senatori e l'(ex) allenatore. E spunta un ex viola per la panchina

Una sconfitta pesantissima quella patita dalla Roma contro la Fiorentina e non solo sul campo.

A Firenze, riporta stamani il Corriere dello Sport, negli spogliatoi, sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. Agitatissimi erano i senatori della squadra, un clima irrespirabile.

Queste dovrebbero essere le ultime ore di Ivan Juric da allenatore della squadra e per la sua sostituzione spunta il nome di un ex viola come Roberto Mancini che è anche l'ultimo tecnico ad aver vinto qualcosa con la Fiorentina (Coppa Italia del 2001).