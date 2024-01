La Gazzetta dello Sport: La grande difficoltà della Fiorentina e la cura chiamata Ngonge

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è presente un articolo dedicato alla Fiorentina.

Pagina 29

L'articolo in questione è intitolato: "Emergenza viola sugli esterni Ngonge la priorità".

La grande difficoltà realizzativa

Articolo che inizia così: “5 gol in 4 attaccanti. Quelli che al momento ha a disposizione Vincenzo Italiano. Nel dettaglio 3 per Beltran, 1 per Nzola e Brekalo, zero per Ikoné. Davvero pochini. Nella sconfitta col Sassuolo, per l’ennesima volta la Fiorentina, quando si è svegliata, si è scontrata con la grande difficoltà ad andare in gol”.