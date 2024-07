La nuova intuizione che arriva da Capo Verde. Fiorentina stregata dalla Coppa d'Africa, Costa (poco) ma arriverebbe soltanto in un caso...

Di recente, è uscito un altro nome per la retroguardia della Fiorentina. Logan Costa, originario di Capo Verde, classe 2001, con alle spalle una stagione da assoluto titolare nel Tolosa, finito undicesimo in classifica nell'ultima Ligue 1.

Una stagione ricca di competizioni

In realtà, il suo ingaggio sarebbe vincolato alla partenza di Milenkovic, centrale che tuttavia Palladino terrebbe volentieri -embè. I numeri di Costa, comunque, non sono cattivi, stiamo parlando di un calciatore che, oltre alla quasi onnipresenza nel campionato francese, ha disputato anche 7 gare in Europa League e tutta la Coppa d'Africa da titolarissimo della sua Nazionale, vera rivelazione della competizione vinta poi da Kouame.

Doppio colpo dal Tolosa? Forse sarebbe meglio di no…

190 centimetri, nato a Saint Denis ma con il cuore nel Vecchio Continente, Costa (costa) poco poiché le pretese del Tolosa non sono irresistibili. Inoltre, un nome uscito questa estate per l'attacco risponde a quello di Dallinga, compagno di squadra di Logan, ma di ruolo attaccante. I Viola potrebbero pensare ad un doppio colpo dalla Francia, ma forse sarebbe meglio sperare di no. D'altronde, Costa non è ancora al livello di Milenkovic e la rifondazione è già stata abbastanza ampia per pensare di lasciar partire anche il perno della difesa.